Filha de Bush é presa por porte ilegal de bebida alcoólica Jenna, a filha rebelde do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi detida e indiciada pela polícia em uma casa noturna de Austin por porte ilegal de bebida alcoólica, violando a proibição vigente para menores de 21 anos. Fontes policiais revelaram que a jovem foi detida nas primeiras horas desta sexta-feira, quando estava acompanhada por uma colega de classe da Universidade de Austin. Jenna tem 18 anos e uma irmã gêmea muito mais formal e parecida com o pai que estuda na Universidade de Yale, em Connecticut. A Casa Branca não comentou o episódio. Noelia Rodríguez, porta-voz da primeira-dama, Laura Bush, limitou-se a dizer: "Respeitamos sua privacidade e não faremos comentários sobre sua vida particular."