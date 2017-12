Filha de Bush sentenciada por tentar consumir álcool Barbara Bush, uma das filhas gêmeas do presidente americano, George W. Bush, foi sentenciada à liberdade vigiada e a realizar oito horas de tarefa comunitária por ingerir bebida alcoólica sem ter idade legal para isso. Barbara e sua irmã Jenna, de 19 anos, foram indiciadas no mês passado, depois de tentarem comprar bebiba alcoólica usando documentos falsos num restaurante de Austin, capital do Texas, onde menores de 21 anos estão proibidos de beber. A situação de Jenna, que já fora indiciada também com consumo ilegal de álcool em abril, será definida em 31 de julho.