Filha de Bush tem bolsa furtada em Buenos Aires Apesar da proteção dos agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos, um ladrão conseguiu levar a bolsa de uma das filhas do presidente americano George W. Bush em um restaurante de Buenos Aires, Argentina. Barbara Bush, 24 anos, acabou perdendo seu telefone celular e cartões de crédito. A jovem estava em um jantar no restaurante do bairro de San Telmo, com sua irmã Jenna e amigos. Segundo informações dadas à rede de televisão americana ´ABC´, o furto não foi percebido por nenhum dos agentes que fazem a proteção da família presidencial. Funcionários americanos em Buenos Aires e Washington se negaram a comentar o fato, que pode ser vergonhoso para os agentes de segurança. Férias As filhas de George W. Bush estão em férias na capital argentina há três semanas. Buenos Aires é um destino cada vez mais popular para turistas estrangeiros em busca de boa gastronomia e uma animada vida noturna, especialmente em bairros como San Telmo, onde ocorreu o furto. Apesar de Buenos Aires ser uma das cidades mais seguras da América Latina, as ocorrências de furtos na cidade estão aumentando.