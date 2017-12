Filha de Bush tenta comprar bebida com identidade falsa Jenna Bush, filha de 19 anos do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, tentou comprar bebida alcoólica num restaurante usando a carteira de identidade de outra pessoa, informou hoje a polícia. No dia 27 de abril, ela se envolveu num outro incidente ao não contestar judicialmente a acusação de porte de bebida alcóolica como menor. A idade legal para se consumir bebida alcoólica no Texas é de 21 anos. Na terça-feira à noite, a polícia foi chamada ao restaurante mexicano Chuy´s, no sul de Austin, enquanto Jenna Bush tentava comprar bebida alcoólica, disse o porta-voz policial Kevin Buchman. No final de abril, ela foi detida por posse de bebida alcoólica numa boate e teve de pagar as custas do processo, US$ 51,25, e terá de prestar oito horas de serviços comunitários e atender seis horas de aulas de conscientização sobre o álcool. Jenna Bush é estudante da Universidade do Texas, em Austin. Sua irmã gêmea, Barbara, estuda na Universidade de Yale.