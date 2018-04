Jean-Marie Le Pen se despediu no sábado com uma apaixonada defesa de sua polêmica plataforma anti-imigração e anti-islâmica. O Frente Nacional foi criado em 1972. Mãe de três crianças, Marine Le Pen é amplamente vista como um rosto mais gentil e amável do partido, conhecido por sua postura extremista. As informações são da Associated Press.