Filha de McCain escreve livro infantil sobre o pai Meghan McCain, filha do candidato republicano à Presidência dos EUA, John McCain, está escrevendo um livro infantil a respeito de seu pai. A editora Simon & Schuster informou na quarta-feira que a moça, de 23 anos, assinou contrato com o selo Aladdin Books para lançar um livro ilustrado, ainda sem nome, na primeira semana de setembro --época da convenção republicana que confirmará o nome do senador como candidato do partido para a eleição de novembro. "Estou realmente animada com a oportunidade de escrever um livro infantil a respeito do meu pai, que não só é um pai fantástico como também é um grande norte-americano", disse nota assinada por Meghan, que já tem um blog (http://www.mccainblogette.com/) em que mistura fofocas da campanha com comentários sobre moda, música e cultura pop. "Este livro oferecerá às crianças a oportunidade única de ver o personagem construindo os fatos que aconteceram ao longo da sua vida, experiências que levaram a sua atual tentativa de se tornar o presidente dos Estados Unidos", disse ela. Meghan é a mais velha dos três filhos do casal John e Cindy McCain. Nascida e crescida em Phoenix (Arizona), ela se formou em maio de 2007 em História da Arte pela Universidade Columbia. Foi estagiária da revista Newsweek e do programa de TV Saturday Night Live. A Simon & Schuster, ligada à rede CBS, anunciou que vai doar parte da renda do livro de Meghan McCain para o Intrepid Fallen Heroes Fund, que ajuda militares e veteranos que tenham sofrido lesões cerebrais graves.