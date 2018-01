Filha de militar que capturou Che Guevara é promovida a general do Exército da Bolívia

LA PAZ - A filha do militar que comandou a captura do guerrilheiro Ernesto Che Guevara, na Bolívia, Jeanine Reque Terán, foi promovida a general do Exército, convertendo-se na primeira mulher a obter a máxima patente nesta força boliviana.

Desde 2015, Jeanine chefia o Estado-Maior das Forças Armadas bolivianas.

A militar de 53 anos é filha do general Luis Reque Terán, que, em 1967, comandou a patrulha que prendeu e eliminou em Quebrada del Yuro o argentino-cubano Che Guevara.

Ela é casada com um militar, que é seu subalterno. /AFP