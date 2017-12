Filha de Milosevic efetuou vários disparos A filha do ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, Marija, efetuou vários disparos após a prisão de seu pai em Belgrado neste domingo, segundo informou o ministro do Interior da Sérvia, Dusan Mihajlovic, em entrevista a uma rádio local. ?Quando Milosevic abandonou sua residência, sua filha começou a disparar ao redor da casa?, disse ele. Algumas horas depois, seis carros deixaram a residência em alta velocidade. De acordo com o ministro, a prisão do ex-presidente aconteceu ?sem a menor resistência?. A esposa de Milosevic, Mira Markovic, e sua filha permaneceram na residência após a prisão do ex-ditador. ?Venceu a razão?, disse Mihajlovic. Mesmo com sua casa totalmente cercada por um comando especial da polícia da Iugoslávia, o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic resistia neste sábado, à ordem de prisão, advertindo que não sairá dali com vida. ?Presenciamos acontecimentos dramáticos diante das informações de que não conseguiríamos prendê-lo com vida, além de informações de que Milosevic pretendia matar sua esposa e sua filha antes de suicidar-se?, declarou o ministro sérvio. Acusado por crimes de guerra cometidos em Kosovo, abuso de poder e crimes de corrupção, Milosevic foi preso na madrugada deste domingo e levado para uma penitenciária em Belgrado. As autoridades iugoslavas disseram que o ex-presidente permanecerá sob prisão domiciliar até que concorde em comparecer perante o juiz que investiga as acusações contra ele.