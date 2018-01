Filha de Pinochet retorna à Argentina Lucía Pinochet Hiriart, a filha mais velha do ex-ditador do Chile Augusto Pinochet, retornou neste sábado à Argentina, após fracassar sua tentativa de conseguir asilo político nos Estados Unidos. Embora não haja uma confirmação oficial, testemunhas disseram que Lucía, acusada no Chile de sonegação fiscal e uso de passaportes falsos, embarcou no vôo 847 da United Airlines, com destino a Buenos Aires. Canais de televisão chilenos citaram declarações de um filho de Lucía Hiriart, que confirmou que sua mãe tinha partido para a Argentina e que ele faria o mesmo nas próximas horas para encontrá-la em Buenos Aires. Lucía Hiriart foi levada para o centro de detenção condado de Arlington, no Estado da Virginia, depois de ser detida quarta-feira pelas autoridades de imigração americana.