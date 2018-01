Filha de stripper é expulsa de creche nos EUA Uma escola cristã de Sacramento, no estado norte-americano da Califórnia, expulsou uma menina de cinco anos porque a mãe dela trabalha como stripper. "Se você escolheu o mau caminho, então a palavra de Deus me instruiu a fazer o que era de minha responsabilidade", afirmou o pastor da igreja Capital Christian Center, Rick Cole. Christina Silva, uma mãe solteira de 24 anos, disse que aceitou o trabalho como stripper para poder pagar a mensalidade da creche da filha, que é de US$ 400. Silva, que já trabalhou na escola como professora, afirmou que sem o trabalho noturno, "não poderei dar uma vida confortável à minha filha".