Filha de vice-presidente dos EUA sai do armário Mary Cheney, de 37 anos, lésbica assumida, filha do vice-presidente dos EUA Dick Cheney, quebrou o silêncio no livro "Now It´s My Turn" ("Agora é Minha Vez"), onde expôs suas opiniões sobre política, apoio ao casamento homossexual e o relacionamento com sua parceira. Republicana, Mary disse que está convencida de que ajudou seu pai nas campanhas eleitorais de 2000 e 2004 em seu caminho rumo à vice-presidência. No entanto, diz, houve momentos em que suas convicções foram colocadas em dúvida. No discurso sobre o "Estado da União" de janeiro de 2004, o presidente George W. Bush anunciou que apresentaria uma emenda para tornar o casamento entre homossexuais inconstitucional. Mary Cheney conta no livro que esteve a ponto de abandonar a campanha de seu pai - que não apóia a emenda -, mas finalmente decidiu não fazê-lo. A emenda foi derrotada no Senado, mas os republicanos pretendem votá-la novamente. Sinal vermelho No livro, que já está nas livrarias dos EUA, a filha do vice-presidente relembra o dia em que disse a seus pais que era lésbica. Na época, tinha acabado de terminar com sua primeira namorada e sofreu um acidente de automóvel após ultrapassar um sinal vermelho. Ao explicar o acidente aos pais, Cheney acabou revelando sua opção sexual. Segundo ela, os pais foram muito compreensivos, ao contrário do que aconteceu com alguns de seus amigos gays. "Nunca passou pela minha cabeça que meus pais poderiam fazer isso (rejeitá-la). Se tivesse pensado nisso, nunca teria saído do armário com 16 anos", diz. "Minha mãe disse que minha vida seria dura, mas sabia que não havia nenhuma outra opção", acrescenta. Mary Cheney diz que se sente tão próxima dos pais e da irmã mais velha, que procura jantar todos os domingos com eles, acompanhada da sua parceira com quem está há 14 anos, Heather Poe, de 45 anos. Cheney recebeu um adiantamento de US$ 1 milhão da editora Simon & Schuster pela publicação do livro.