Filha diz que Saddam Hussein deve estar vivo Raghad Hussein, filha mais velha do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, disse ao jornal britânico The Sunday Times, que, apesar de não ter falado com o pai e os irmãos Uday e Qusay desde o início da guerra, acredita que eles estejam vivos. "Eu sei que eles sobreviveram", afirmou a filha de Saddam ao jornal. "Falei com ele pela última vez cinco dias antes da guerra. Ele estava de bom humor". "Espero que ele esteja vivo. Ele era um pai muito bom", declarou Raghad. Ontem, o chefe do Estado-Maior conjunto dos Estados Unidos, Richard Myers disse que Saddam provavelmente ainda está vivo e continua sendo procurado pelas tropas americanas. A filha de Saddam disse que deixou Bagdá e foi para uma fazenda da família a cerca de 16 quilômetros da capital iraquiana. "Fiquei apavorada! Na primeira noite (de bombardeios) eu estava na fazenda com minha irmã e 10 mísseis caíram em volta da gente", descreveu. "Nós nos escondemos no abrigo antiaéreo e, por isso, ninguém se machucou, mas estavámos com muito medo. Havia barulho toda noite", disse a filha mais velha de Saddam à publicação londrina. Asilo Raghad contou que a família só deixou Bagdá depois de ouvir no rádio que os americanos haviam chegado à cidade, em 9 de abril. "Não esperávamos que tudo fosse acontecer tão rapidamente. Cada um tomou seu caminho e não nos falamos mais", afirmou Aos 36 anos, a filha de Saddam disse que está morando numa casa simples no Iraque com a irmã Rana, de 34 anos, e com seus quatro filhos ? que têm de 10 a 19 anos ?, e tendo que fazer todas as tarefas domésticas. "Coisa que nunca tinha feito antes porque a família sempre teve empregadas", confessou. Ela negou as notícias de que pretenderia conseguir asilo político na Grã-Bretanha. "Eu gosto da Inglaterra, mas politicamente não é possível", afirmou. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.