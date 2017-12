Filha lésbica de Cheney diz estar grávida, segundo jornal Mary Cheney, a filha abertamente homossexual do vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, anunciou que está grávida, informou o jornal Washington Post em sua edição desta quarta-feira. Mary Cheney e sua companheira há 15 anos, Heather Poe, disseram estar em êxtase com a gravidez. O nascimento do bebê está previsto para meados do próximo ano. A informação publicada pelo Post está baseada em comentários de fontes não identificadas que freqüentam o círculo íntimo do casal. O gabinete de Cheney não divulgou nenhuma espécie de anunciou formal, mas a porta-voz do vice-presidente, Lea Anne McBride, foi citada pelo Post dizendo que Dick Cheney e sua esposa Lynne "estão ansiosos com a chegada de seu sexto neto". Elizabeth Cheney, a filha mais velha do vice-presidente americano, teve seu quinto filho em julho. Mary Cheney, de 37 anos, fez campanha para seu pai em 2004 e atualmente é vice-presidente do setor de atendimento a clientes do provedor America On Line (AOL). Um integrante da família ouvido pelo jornal preferiu não comentar as circunstâncias da gravidez. Mary Cheney e Heather Poe, de 45 anos, mudaram-se do Colorado para a Virgínia em 2005 para ficarem mais próximas da família do vice-presidente americano.