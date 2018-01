Filha mais velha de Pinochet foge da Justiça O juiz chileno Carlos Cerda ditou nesta quarta-feira uma ordem de captura internacional contra uma das filhas do ex-ditador chileno Augusto Pinochet, Lucía Pinochet Hiriart, que fugiu para a Argentina. Segundo fontes judiciais, Lucía Pinochet, filha mais velha do ex-presidente chileno, fugiu do país no domingo passado, através da passagem "Los Libertadores", que une a cidade chilena de Los Andes à cidade argentina de Mendoza. A filha de Pinochet partiu um dia antes de ser notificada do processo em que o juiz Cerda pede a prisão domiciliar de parentes de Pinochet por evasão tributária. As acusações contra a família de Pinochet têm como base uma investigação que apura a origem das contas secretas do ex-ditador chileno, acusado de evasão de 3,5 bilhões de pesos (U$6,6 milhões) entre 1980 e 2005. Todos os processados ficaram esta terça-feira em liberdade provisória sob pagamento de uma fiança, mas a filha mais velha do ex-ditador não se apresentou, por isso o juiz expediu um pedido de captura contra ela e a intervenção de seu telefone celular. No entanto, antes da meia-noite de terça-feira, fontes judiciais confirmaram que a mulher fugiu para a Argentina.