Filhas de Bush dizem que sucesso do pai se deve à mãe A gêmeas Jenna e Barbara Bush não têm dúvida sobre o segredo do sucesso do pai: a mãe delas, Laura. "Acho que, se ele nunca tivesse conhecido minha mãe, ele não teria tido tanto sucesso, pois ela é muito estável, dá muito apoio e se doa muito", disse Jenna Bush em entrevista ao canal de TV a cabo A&E. "Ela viaja por ele, trabalha para ele, mas ela nunca pensaria em não fazer nada disso, entende? Eles têm um lindo amor incondicional um pelo outro", afirmou Jenna. As gêmeas disseram que a mãe contou a elas que nunca tinha sentido estresse até levar as duas bebês para casa e perceber que não sabia como cuidar delas. Ela é "bizarramente limpa", disse. "E organizada", disse Barbara. "De vez em quando, sabe, ela resolve dizer um palavrão. Então eu e Barbara ficamos horrorizadas, entende? E ela faz isso só para chocar mesmo, porque ele é muito calma", afirmou Jena. A entrevista faz parte de um documentário sobre Laura Bush que a A&E pretende levar ao ar na quarta-feira.