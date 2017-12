Filhas de Bush teriam sido assaltadas em Buenos Aires As filhas do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, teriam sido assaltadas nesta terça-feira em Buenos Aires. De acordo com o jornal argentino Clarín, Barbara Bush, de 23 anos, e sua irmã gêmea Jenna, teriam sido surpreendidas por um homem enquanto jantavam no restaurante San Telmo, na capital argentina. O criminoso levou a carteira e o celular de Barbara. As duas estão a passeio em Buenos Aires.