Filhas de Saddam estressadas com vida simples Duas das três filhas de Saddam Hussein estão sentindo na pele o impacto da queda do ex-ditador iraquiano. Acostumadas a viver nos palácios presidenciais que o pai mandou construir pelo país afora, Raghad e Rana estão vivendo cada uma "espremida" com os filhos (ao todo, nove) em um quarto de uma casa comum em Bagdá. Em maio, elas receberam por duas vezes a visita de Izziddin Mohammed Hassan al-Majid, primo de Saddam, que contou a história para o jornal árabe Asharq Al-Awsat. Al-Majid era primo também dos falecidos maridos de Raghad e Rana, os irmãos Hussein e Saddam Kamel, que ganharam fama mundial em 1995, quando fugiram (com as mulheres) para a Jordânia. Oficiais do Exército iraquiano, eles teriam pedido asilo no Ocidente em troca de supostas informações sigilosas sobre os programas de armas nucleares, químicas e biológicas do ditador. No ano seguinte, voltaram ao Iraque, com as famílias, aceitando um perdão oferecido por Saddam, mas logo foram assassinados. O próprio Al-Majid fugiu do Iraque na mesma época, mas, ao contrário dos primos, exilou-se em Londres para só voltar em abril, depois que a coalizão anglo-americana ocupou Bagdá e depôs Saddam. Falando por telefone ao Asharq Al-Awsat, ele garantiu que Raghad e Rana não sabem do paradeiro do pai nem dos irmãos Uday e Qusay. Os três são os homens mais procurados no Iraque pelas tropas aliadas. "Elas estão muito revoltadas com tudo que está acontecendo no Iraque. Vi lágrimas nos olhos delas, especialmente quando falavam da queda do regime", contou o primo. "Elas agora lavam a roupa com as próprias mãos, arrumam a casa, cozinham", exemplifica Al-Majid. Estressadas com a rotina de gente simples, depois de uma vida com criados, guarda-costas e todas as comodidades e privilégios, as filhas de Saddam destilam rancor contra os homens de confiança que, na última hora, teriam traído o ditador. "Raghad me disse que o regime caiu porque os assessores do pai só estavam interessados no poder e no dinheiro", contou Al-Majid. Ele em breve voltará a Londres para negociar um pedido de asilo para as "órfãs" de Saddam.