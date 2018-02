Filho de Bin Laden está em ascensão na Al-Qaeda Um filho de Osama bin Laden, Saad, tornou-se um expoente na rede terrorista do pai, ganhando tanto prestígio que autoridades antiterroristas dos EUA agora o colocam entre as duas dezenas de principais alvos da Al-Qaeda. Saad bin Laden tem providenciado apoio financeiro e logístico para várias operações da Al-Qaeda, afirmou uma autoridade, que pediu para não ser identificada. Acredita-se que Saad, saudita como o pai, tenha pouco mais de 30 anos e seja um dos filhos mais velhos de Osama bin Laden. Ele estaria, também como o pai, na região fronteiriça entre o Afeganistão e o Paquistão. Osama bin Laden, que teria quase 50 anos, tem pelo menos 23 filhos com várias mulheres, segundo o funcionário do governo americano. "Alguns deles compartilham sua ideologia", disse uma autoridade antiterrorista. "(Saad) é definitivamente seu seguidor". Autoridades americanas não têm evidência de que Saad tenha tido um papel nos ataques de 11 de setembro contra o World Trade Center e o Pentágono, mas acredita-se que ele tenha dado apoio ao atentado da Al-Qaeda de 11 de abril contra uma sinagoga na Tunísia que deixou 19 mortos, a maioria turistas alemães. Foi a primeira ação terrorista bem-sucedida da Al-Qaeda fora do Afeganistão desde os ataques de 11 de setembro. Um dirigente da Al-Qaeda, Khalid Shaikh Mohammed, o suposto arquiteto dos atentados de 11 de setembro, seria um associado próximo de Saad. Mohammed - que estaria acima de Saad na hierarquia da Al-Qaeda - também tem sido vinculado ao atentado na Tunísia. Autoridades atribuem a importância de Saad simplesmente a laços sangüíneos: enquanto quase todo o mundo está à caça de Osama, este pode confiar em seu filho. Sua ascensão teve início no ano passado quando os Estados Unidos foram à guerra contra a Al-Qaeda no Afeganistão e em outros lugares. E foi acelerada com a descentralização da estrutura de poder da rede terrorista. Essa ação, posta em andamento no começo deste ano, dá aos comandantes de campo mais autoridade para promover operações terroristas sem o envolvimento do círculo íntimo de Bin Laden. Entretanto, autoridades não têm evidências de que Saad bin Laden esteja em posição de assumir o comando da Al-Qaeda no caso da morte ou captura do pai.