Filho de Bin Laden está pronto para substituí-lo Se Osama bin Laden for morto ou detido, um de seus muitos filhos, Mohammad, de 19 anos, está pronto para substituí-lo à frente do grupo terrorista al-Qaeda, escreveu hoje o jornal árabe Asharq al-Awsat. O diário, de propriedade saudita, cita fontes entre os seguidores de Bin Laden no Afeganistão, conhecidos como "árabe-afegãos", segundo as quais Mohammad é bem considerado no grupo. Meses atrás, o canal por satélite árabe Al-Jazira afirmou que Mohammad, o segundo dos mais de 20 filhos de Bin Laden, casou-se com a filha de Abu Hafs al-Masri, comandante militar do al-Qaeda que integra a lista divulgada pelos Estados Unidos de objetivos militares, depois do exilado saudita. Mohammad nasceu no Paquistão, enquanto seu pai e seguidores árabes combatiam no Afeganistão as tropas soviéticas.