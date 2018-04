Filho de chefe supremo do Irã lidera repressão

Há poucas histórias a seu respeito e as fotos dele são escassas. Mas Mojtaba Khamenei, o filho do líder supremo do Irã, detém poder considerável e é figura fundamental da repressão aos protestos contra o governo, afirmam os analistas. Khamenei-filho trabalha ao abrigo da elaborada estrutura de segurança do regime, um mundo paralelo que se estende da Guarda Revolucionária aos milicianos basiji motorizados. Analistas e ex-dissidentes o definem como o guardião do pai, o aiatolá Ali Khamenei. A ansiedade nas ruas de Teerã é mais profunda do que a indignação provocada pelas eleições do dia 12, vencidas, segundo as autoridades, pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad - e é a fase mais recente da luta entre a linha dura e os reformistas, iniciada há mais de 20 anos, a respeito do legado da Revolução Islâmica de 1979. E no centro, ou pelo menos bem próximo a ele, está Mojtaba Khamenei, um clérigo ultraconservador que, dizem os analistas, está sendo preparado para suceder ao pai. Khamenei-filho, que se supõe tenha mais de 40 anos ou pouco mais de 50, projetou-se como uma força na burocracia paulatinamente criada pelo pai para consolidar o poder do líder supremo sobre os militares, a inteligência e a política externa do país. O controle foi usado para derrotar reformistas como Hashemi Rafsanjani e Hossein Ali Montazeri, figuras reverenciadas da Revolução Islâmica, que, anos atrás, questionaram o currículo religioso e político de Ali Khamenei, como insuficiente para um líder supremo. A influência de Mojtaba tornou-se evidente quando deu seu apoio fundamental a Ahmadinejad nas eleições de 2005. O presidente, que na opinião dos analistas compartilha da retórica messiânica e fervor islâmico de Khamenei-filho, derrotou inesperadamente dois importantes candidatos conservadores e o próprio Rafsanjani. Os Khameneis agora apoiam Ahmadinejad contra Mir Hossein Mousavi, o líder da oposição que denuncia fraude eleitoral. Os protestos e a violência de rua dos últimos dias foram, em parte, resultado da repressão exercida pelas forças próximas de Mojtaba Khamenei. "O golpe atual constitui a liquidação política da velha guarda por pessoas irresponsáveis como Mojtaba e Ahmadinejad", comentou Mehdi Khalaji, especialista em Irã no Washington Institute for Near East Policy. "Mas não acredito que eles ganharão. O poder com base unicamente nos quatéis, que não respeita as instituições sociais ou religiosas, não pode durar por muito tempo".