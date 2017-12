Filho de De la Rúa sofre seqüestro-relâmpago O filho mais novo do ex-presidente Fernando de la Rúa foi mais uma das vítimas da onda de seqüestros-relâmpago se abateu sobre a Argentina. Segundo a imprensa portenha, Fernando "Aito" de la Rúa foi capturado por assaltantes na residência de descanso de seu pai, no bairro de Pilar, norte de Buenos Aires, onde estava reunido com amigos. O jovem foi então obrigado a usar seu cartão de banco para sacar dinheiro de vários caixas automáticos. Mais tarde, foi libertado ileso no distrito de Escobar, nos arredores da capital. Os distritos policiais de Pilar e Escobar não confirmaram nem negaram hoje a informação. Não foi informada a data do suposto seqüestro. Leia o especial