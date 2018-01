Filho de diplomata iraquiano é acusado de espionagem O filho de um diplomata iraquiano, Raed Rokan Al-Anbuke, foi formalmente acusado na segunda-feira de atos de espionagem, informou fonte judicial norte- americana. O homem de 28 anos, filho do ex-embaixador iraquiano adjunto nas Nações Unidas, Rokan Al-Anbuke, deverá comparecer hoje perante a justiça dos Estados Unidos. Raed Rokan Al-Anbuke, que trabalha e reside em Brooklyn, nos arredores de Nova York, enfrenta 10 anos de cadeia caso seja considerado culpado de ser "ilegalmente, voluntariamente e com conhecimento de causa" um agente do Iraque. Segundo a acusação, o filho do diplomata teria ajudado vários espiões iraquianos nos Estados Unidos, particularmente um enviado pelo regime de Bagdá para assassinar uma autoridade do governo iraquiano. Ele é também acusado de ter trabalhado com agentes dos serviços de inteligência do seu país, que lhe pediram informações sobre oito dissidentes iraquianos que residem nos Estados Unidos. Veja o especial :