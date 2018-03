Filho de funcionário da ABC está com antraz O filho de um funcionário da rede de televisão ABC teve resultado positivo em seu teste para antraz, informou nesta segunda-feira um funcionário do governo norte-americano. A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que o garoto - um bebê de sete meses - está sendo tratado com antibióticos e deverá se recuperar bem. Segundo o funcionário, o bebê foi levado à redação da ABC em Nova York na semana passada. Ele teria contraído a forma cutânea do bacilo. Leia o especial