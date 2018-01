Filho de homem que matou 5 é achado morto A polícia norte-americana encontrou nesta terça-feira o corpo do filho de três anos de um ucraniano foragido que é suspeito de ter assassinado sua esposa e mais quatro parentes. As autoridades californianas chegaram ao local por causa de uma nota escrita em russo encontrada no carro do suspeito Nikolay Soltys na noite de ontem. O corpo de Sergey Soltys, de três anos, foi encontrado dentro de uma caixa deixada ao lado de um poste de iluminação em um bairro de Sacramento. Soltys é suspeito de ter assassinado sua esposa, seu tio e sua tia e dois primos adolescentes. Os crimes foram cometidos na segunda-feira. A nota foi escrita no verso de uma fotografia da criança com sua mãe, Lyubov Soltys, que foi uma das vítimas. A foto estava presa no painel do carro, disse o xerife de Sacramento, sargento James Lewis. Soltys foi visto nas cenas dos dois crimes, não muito distantes uma da outra. Lewis disse que os investigadores acreditam que ele também é responsável pela morte de seu filho.