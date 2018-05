Filho de Idi Amin é condenado a 5 anos Faisal Wangita, de 25 anos, filho do ex-ditador de Uganda Idi Amin, foi condenado em abril a 5 anos de prisão por participar do assassinato de um somali em 2006, revelou ontem um juiz britânico. Mahir Osman, de 18 anos, foi apunhalado 20 vezes por membros de uma gangue. A condenação só foi anunciada após o fim do julgamento de outros envolvidos.