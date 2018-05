Filho de Kadafi admite tortura Saif al-islam, um dos filhos do líder da Líbia, Muamar Kadafi, admitiu ontem que um médico palestino e cinco enfermeiras búlgaras foram torturados para confessar que haviam deliberadamente infectado centenas de crianças líbias com o vírus HIV. Eles foram libertados no dia 24, após oito anos de prisão. Al-Islam disse à TV Al-Jazira que os torturadores usaram choque e ameaçaram atacar as famílias do médico e das enfermeiras.