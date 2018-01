Filho de Kadafi agride seguranças em hotel de Roma Aníbal Kadafi, filho do líder líbio Muammar Kadafi, agrediu alguns de seus seguranças no Hotel Hilton de Roma, onde está hospedado, depois de retornar de uma noitada na Via Veneto. Segundo testemunhas, Aníbal teria bebido "vários copos a mais". Embriagado, ele começou a jogar garrafas e "disparou" contra seus guarda-costas espuma de um extintor de incêndio. Três de seus agentes foram parar em um hospital. Dias atrás, com seu iate ancorado na costa Esmeralda, na Sardenha, Aníbal já havia sido protagonista em outros episódios de agressão, pelos quais teve que abandonar a ilha.