Filho de Kadafi deve ser enforcado se for julgado na Líbia, afirma advogada Saif al-Islam, filho do ditador líbio, Muamar Kadafi, deve ser condenado à morte por enforcamento, informou o Tribunal Penal Internacional (TPI), de acordo com a rede Al-Jazeera. A advogada de Saif, Melinda Taylor, disse que a condenação dos líbios seria motivada por um desejo de vingança e não de justiça. "E não há justiça na lei internacional", afirma a advogada.