Filho de Kadafi e 3 netos morrem em ofensiva da Otan O ditador líbio, Muamar Kadafi, sobreviveu a um ataque aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) neste sábado, mas seu filho mais novo e três netos morreram, e parentes e amigos ficaram feridos, disse um porta-voz do governo líbio, Moussa Ibrahim. Kadafi e sua mulher estavam em Trípoli, na casa de seu filho Saif al-Arab Kadafi, de 29 anos, quando o local foi atingido por pelo menos um míssil disparado por uma avião de guerra da Otan, de acordo com Ibrahim.