Filho de Kim diz se opor à troca hereditária do poder Em entrevista divulgada hoje pela emissora japonesa de TV Asahi, Kim Jong Nam, filho mais velho do líder norte-coreano Kim Jong-il, afirmou que se opõe à transferência hereditária do poder para seu irmão no regime comunista. "Pessoalmente, eu sou contrário à transferência hereditária (do poder) para uma terceira geração de minha família", afirmou Kim Jong Nam durante a entrevista, que foi realizada no sábado em Pequim.