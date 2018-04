Filho de Kim Jong Il acredita na sucessão do irmão menor

O filho mais velho do líder norte-coreano Kim Jong Il disse em uma entrevista transmitida no Japão nesta terça-feira, 9, que crê que sejam certas as versões que seu irmão mais novo será o próximo líder do regime comunista da Coreia do Norte.

"Bem, ouço as notícias nos noticiários. Creio que seja verdade, mas é uma decisão do meu pai. E o que ele decidir, vamos acatar", disse Kim Jong Nam, em uma entrevista em Macau con o canal de televisão japonês TV Asahi, quando foi questionado a respeito das informações da mídia norte-coreana sobre a sucessão. O jornais japoneses seguem con intensidade cada movimento de Kim Jong Nam, que viaja com frequência a China e Macau.

Kim Jong Il, de 67 anos, tem três filhos conhecidos de mães distintas. As previsões de qual o sucederá cresceu desde que supostamente o líder sofreu um derrame cerebral no ano passado. Na semana passada, um parlamentar sul-coreano e vários jornais disseram que a Coreia do Norte disse a pouco tempo às suas missões diplomáticas que o filho mais novo, Jong Un, de 26 anos, será o próximo líder da nação.

"Meu pai ama muito meu irmão como seu filho. Espero que possa fazer o melhor para o povo norte-coreano, para sua felicidade e para uma vida melhor", disse Jong Nam. A TV Asahi não disse quando foi concedida a entrevista.

Jong Nam havia sido considerado o favorito na sucessão por muito tempo, mas havia perdido a preferência devido ao seu estilo de vida liberal. Em 2001, foi detectado quando tentava entrar no Japão com um passaporte falso e supostamente disse aos funcionários que queria visitar a Disneylândia em Tóquio. Sua mãe é a falecida atriz Sung Hae Rim.

Pouco se sabe sobre o jovem Jong Un, que é filho de Ko Yong Hi, falecida esposa do líder norte-coreano. Estudou na Escola Internacional de Berna, na Suíça, até 1988, com o pseudônimo de Pak Chol. Lá, aprendeu inglês, alemão e francês, segundo informou este ano a revista suíça L'Hebdo. Em abril, foi nomeado por seu pai para a Comissão de Defesa Nacional, o mais importante órgão de segurança da Coreia do Norte.