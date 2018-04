Filho de Kim Jong-il aparece em transmissão de TV A TV estatal norte-coreana mostrou neste domingo imagens ao vivo do líder Kim Jong-il acompanhado do filho, Kim Jong-un, apontado como seu provável sucessor, durante uma parada militar na capital do país, Pyongyang. Kim Jong-un, que teria hoje 26 ou 27 anos, foi promovido há menos de duas semanas a general de quatro estrelas, na primeira de uma série de nomeações que o põe no caminho da sucessão do pai.