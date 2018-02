Filho de Kim Jong-il se comporta como seu sucessor, diz Seul

O filho mais novo de Kim Jong-il, líder norte-coreano, adotou um papel mais ativo na política e está se comportando como sucessor do pai no regime comunista, disse a inteligência da Coreia do Sul, segundo informa nesta quarta-feira, 24, o diário JoongAng Ilbo.

"Consideramos que (Kim Jong-eun, filho do líder norte-coreano) começou ampliando seu papel para acumular conquistas e agora adquiriu experiência para intervir na política", disse o chefe do

Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano, Won Se-hoon.

No ano passado a Inteligência sul-coreana afirmou que Kim Jong-eun foi nomeado sucessor de seu pai à frente do regime de Pyongyang, depois que o líder, de 68 anos, sofreu um derrame cerebral em agosto de 2008.

Desde o último dia 8 de janeiro, aniversário de Kim Jong-eun, autoridades norte-coreanas estão convocando a população para divulgar "canções de lealdade" a ele, segundo as mesmas fontes. "Acreditamos que Kim Jong-il está mostrando vontade de solucionar os assuntos pendentes, ao lamentar o fato de não ter cumprido as promessas de Kim Il-sung (seu pai, fundador do país comunista)", afirmaram as fontes.