Filho de líder iraquiana desaparece em emboscada Homens armados emboscaram o comboio de carros em que viajava Salama al-Khafaji, que faz parte do Conselho de Governo do Iraque e retornava de Najaf, onde ajudara a negociar um acordo entre os EUA e um clérigo xiita radical. Al-Khafaji escapou com vida, mas pelo menos um de seus guarda-costas foi morto e seu filho de 18 anos, Ahmed Fadel, desapareceu quando o carro em que viajava caiu num canal de irrigação. Segundo um assessor da Al-Khafaji, tropas americanas cercaram o perímetro e conduzem buscas. A emboscada ocorre dez dias depois de o presidente do Conselho de Governo, Izzadine Saleem, ter sido morto num atentado com carro-bomba.