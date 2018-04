Filho de líder norte-coreano faz aparição em público

A televisão estatal da Coreia do Norte mostrou no domingo imagens ao vivo do líder Kim Jong-il acompanhado do filho, Kim Jong-un, apontado como seu provável sucessor.

Os dois acompanharam uma parada militar na capital do país, Pyongyang, que comemorava os 65 anos da fundação do Partido Comunista.

Em setembro, Kim Jong-un, que pode ter 26 ou 27 anos, foi promovido a general de quatro estrelas e nomeado para cargos de liderança no partido.

Essa foi a mais visível aparição pública do filho mais novo do líder norte-coreano, cuja imagem era até há pouco tempo desconhecida.

Kim Jong-un está cotado para substituir seu pai

Analistas acreditam que estas aparições indicam que ele está sendo preparado para substituir o pai, que já está com 69 anos. Alguns acreditam também que Kim Jong-il esteja com problemas de saúde e tenha sofrido um derrame há dois anos.

As comemorações do aniversário de fundação do partido também foram marcadas pelo raro convite do governo norte-coreano à imprensa estrangeira, que foi chamada na última hora durante este final de semana para visitar o país, considerado um dos mais fechados do mundo.

Milhares de militares desfilaram na praça principal da capital do país em frente à tribuna onde Kim Jong-il e seu filho estavam.

Autoridades aproveitaram o evento para atacar os Estados Unidos, a quem chamaram de imperialistas. No final do desfile, muitos dos participantes foram em direção ao balcão das autoridades e começaram a chamar o nome de Kim Jong-il, que respondeu acenando para a multidão.