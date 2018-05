Filho de Madoff é encontrado morto, em aparente suicídio

Mark Madoff foi encontrado enforcado em sua casa

Um dos filhos do financista americano Bernard Madoff foi encontrado morto em sua casa em Nova York neste sábado.

Segundo a polícia, Mark Madoff, 46, morreu enforcado, em um aparente suicídio, dois anos depois de seu pai ter sido preso por conta de um enorme esquema de pirâmide.

Em 29 de junho do ano passado, Madoff pai, de 72 anos, foi condenado a 150 anos de prisão por fraude contra investidores e lavagem de dinheiro que totalizaram US$ 65 bilhões (cerca de R$ 111 bilhões).

Mark e seu irmão, Andrew, foram investigados por possível participação no esquema, mas não foram formalmente acusados.

'Pressão'

"Mark Madoff tirou sua própria vida hoje", disse em comunicado seu advogado, Martin Flumenbaum, segundo o New York Times, alegando que seu cliente foi "vítima" dos crimes do pai e não suportou a pressão de "falsas acusações". "É uma tragédia terrível e desnecessária."

Também de acordo com o jornal nova-iorquino, desde a prisão de Bernard Madoff todos os seus familiares próximos tornaram-se alvo de processos legais feitos por vítimas do esquema de pirâmide. Alguns dos processos citam Mark, por supostamente ter usado o dinheiro obtido ilegalmente no esquema para comprar casas de luxo.

Ainda que Bernard Madoff tenha alegado que agiu sozinho, sete outras pessoas foram presas em conexão com o esquema de pirâmide.

O esquema, que começara nos anos 1990, obtia rentabilidade a partir dos aportes de novos investidores - e não de lucros reais. A fraude veio à tona quando, no auge da crise financeira, investidores tentaram sacar cerca de US$ 7 bilhões, o que Madoff não tinha como bancar.

No mês passado, um leilão de seus pertences em Nova York levantou mais de US$ 2 milhões, que foram entregues a mais de 3 mil clientes que perderam dinheiro no esquema.

Morte

A morte de Mark Madoff, no bairro de Soho, foi notificada pela família à polícia por volta de 7h30 (horário local) de sábado.

Um policial disse ao New York Times que Mark foi encontrado por seu sogro. Estava enforcado com uma coleira de cachorro, presa em um cano no teto da sala de sua casa.

Os filhos de Bernard Madoff trabalhavam na empresa da família, ainda que acredita-se que em um ramo não diretamente ligado ao esquema pirâmide.

Eles negavam participação no crime do pai, e Mark chegou a tentar mudar de sobrenome, alegando estar sofrendo ameaças.