Filho de Milosevic será investigado por violência Um promotor público pediu uma investigação contra o filho do ex-presidente Slobodan Milosevic pelo espancamento de um estudante ativista no ano passado, informou a agência de notícias Beta. O estudante Zoran Milovanovic, membro do grupo ativista Otpor, acusa Marko Milosevic de espancá-lo durante um tumulto ocorrido em março de 2000. O incidente ocorreu quando Milosevic ainda estava no poder e conduzia uma campanha de repressão contra seus oponentes, em particular a organização pró-democracia Otpor, que acabou sendo peça-chave para que Milosevic fosse despossado em outubro.