Filho de Muamar Kadafi será julgado em setembro na Líbia

TRÍPOLI - Saif al Islam. filho do ex-ditador da Líbia Muamar Kadafi, será julgado em setembro na cidade líbia de Zintan, onde está preso desde novembro, afirmou o porta-voz da promotoria nesta quinta-feira, 23. "Um comitê do escritório do promotor-geral completou a investigação sobre os crimes cometidos por Saif al Islam desde o início da revolução, em 15 de fevereiro (de 2011), e preparou a acusação", disse o porta-voz Taha Nasser Baara.

O Tribunal Penal Internacional em Haia emitiu um mandado de prisão contra Saif por acusações de crimes contra a humanidade durante o conflitou que tirou do poder e matou seu pai em 2011, mas os novos governantes da Líbia insistiram que ele deve ser julgado em sua terra natal.

