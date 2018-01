Filho de Pinochet é preso por fraude O filho mais velho do ex-ditador chileno Augusto Pinochet foi preso a pedido do promotor que investiga um caso de fraude contra a Receita. Augusto Pinochet Hiriart foi transferido para a cidade de Curicó, sul de Santiago, onde serão apresentadas as acusações e o juiz decidirá se vai decretar a prisão preventiva. Augusto é acusado de ter ligações com uma organização que comprava e vendia automóveis supostamente roubados e emitia faturas falsas para cobrar a devolução do Imposto do Valor Agregado (IVA). O grupo teria evadido cerca de US$ 650 mil em impostos. Augusto foi acusado de pertencer à organização por Carlos Araya Pulgar, o primeiro detido no caso, e por quatro testemunhas. A detenção coincidiu com a confirmação de que o Serviço de Impostos Internos (SII) investigará a situação tributária do ex-ditador chileno após a descoberta de contas milionárias secretas no Riggs Bank, nos EUA.