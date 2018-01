Filho de Reagan irá a convenção dos democratas Ron Reagan, filho mais novo do ex-presidente Ronald Reagan e crítico do presidente George W. Bush, discursará na Convenção Nacional do Partido Democrata em Boston, entre os dias 26 e 29. A convenção oficializará a candidatura presidencial do senador John Kerry e do senador John Edwards a vice. Segundo David Wade, porta-voz de Kerry, Ron, de 46 anos, falará a favor das pesquisas com células-tronco. Ron e sua mãe, Nancy Reagan, pediram que o governo do presidente Bush suspendesse as restrições que impôs à pesquisa que, segundo alguns cientistas, poderia ajudar no tratamento para doenças como o mal de Alzheimer, que afetou o ex-presidente, morto no mês passado. Ron disse ao jornal The Boston Globe que não fará campanha a favor de Kerry, mas votará nele como "forma de derrotar Bush". O pai do atual presidente, George H. Bush, foi o vice-presidente nos dois mandatos de Reagan. "O Partido Republicano de agora não é o de meu pai", disse Ron. Enquanto isso, o bilionário americano Donald Trump disse que usaria sua frase mais conhecida - "você está demitido" - com o presidente Bush. Trump afirmou à revista Esquire que Bush está demorando muito para capturar Osama bin Laden. "Como será possível não termos até agora encontrado alguém com 1,95 metro e que precisa de um aparelho de hemodiálise?"