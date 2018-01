Filho de Ronald Biggs pede a libertação do pai O filho de Ronald Biggs, um dos principais autores do assalto ao trem pagador em 1963, na Grã-Bretanha, pediu hoje a libertação do pai. Doente, Biggs deve cumprir quase 30 anos de detenção na prisão onde se encontra desde que regressou ao país em maio, depois de permanecer foragido no Brasil por 35 anos. Ronnie Biggs, de 72 anos, foi transportado com urgência na segunda-feira para um hospital de Londres, onde recebeu uma transfusão de sangue e, segundo seu filho Michael, a saúde dele piorou tanto que ele não consegue mais ver nem falar. Michael definiu como "espantosas" as condições de detenção do pai na enfermaria da prisão de segurança máxima em Belmarsh, a sudeste de Londres. Ele pediu ao ministro do Interior, David Blunkett, que reconsidere a pena, ressaltando que o assaltante "viveu honestamente" durante os 35 anos que passou no Brasil. Condenado em 1964, Ronald Biggs fugiu da prisão 15 meses mais tarde.