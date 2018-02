Filho de Stallone é encontrado morto em Los Angeles

O chefe de polícia Ed Winter, que confirmou a morte do filho do ator, disse que não havia sinais de que ele tivesse se suicidado. Mas embalagens de remédios foram encontradas em sua residência, as quais não foram identificadas pelo policial, tampouco a quantidade. O agente acrescentou que uma autópsia deve confirmar a causa da morte nos próximos dias e que serão feitas investigações sobre o histórico médio de Sage. Winter acredita que a causa da morte só poderá ser confirmada, no entanto, em várias semanas. Sage foi encontrado inconsciente por uma empregada.

"Sylvester Stallone está inconformado e agoniado pela perda repentina de seu filho", disse sua assessora Michelle Bega em nota. Sage Moonblood Stallone era o filho mais velho de Stallone e trabalhou com ele em dois filmes. Ele era o primeiro de dois filhos que Stallone teve com sua primeira mulher, Sasha Czack.

Sage estreou no cinema ao lado de seu pai na década de 1990 no filme Rocky V e posteriormente no filme Daylight, em 1996. Também neste ano, Sage Stallone e o veterano editor de filmes Bob Murawski fundaram a Grindhouse Releasing, uma companhia dedicada à preservação e à promoção de B-movies (filmes de baixo custo) e apelativos das décadas de 1970 e 1980. Ele dirigiu em 2006 o filme "Vic", apresentado no Festival de Palm Springs. As informações são da Associated Press.