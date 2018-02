Filho de Suharto é condenado por assassinato de juiz Um filho do ex-ditador indonésio Suharto foi sentenciado hoje a 15 anos de prisão, acusado de pagar dois matadores de aluguel para que assassinassem um juiz da Suprema Corte, que o havia sentenciado à prisão por corrupção. Hutomo Mandala Putra, mais conhecido como Tommy, "é culpado de todas as acusações", declarou o chefe do corpo de magistrados, Amiruddin Zakaria. Tommy também foi considerado culpado de porte ilegal de armas e fuga da justiça. Outro membro do painel de cinco juízes, Andi Samsan Nganro, disse que a arma utilizada para assassinar o juiz pertencia a Tommy. Com o réu ausente e seus advogados abandonando a sala em sinal de protesto, os magistrados começaram a ler o veredicto, apesar dos pedidos da defesa para a suspensão do processo. Tommy não compareceu perante a corte nesta sexta-feira. Ele alegou estar doente e pediu que um médico fosse visitá-lo em sua cela. O veredicto foi lido após quatro meses de um processo marcado por freqüentes manifestações de ira do réu, testemunhas mudando seus depoimentos e pela breve detenção de um advogado por supostamente subornar testemunhas. O caso é considerado uma prova para o sistema judicial indonésio, marcado por acusações de corrupção e que vem se recuperando aos poucos após a longa ditadura de Suharto.