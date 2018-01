Filho de terrorista preso é capturado no Afeganistão Um filho de Omar Abdel-Rahman, um clérigo egípcio preso nos Estados Unidos sob acusação de ter participado do atentado de 1993 contra o World Trade Center, foi capturado por forças anti-Taleban no Afeganistão, informaram hoje um irmão e autoridades dos Estados Unidos. O advogado Montasser el-Zayat, que defende supostos militantes islâmicos, disse no Cairo que o filho do clérigo Abdel-Rahman, Ahmed, estava detido na cidade nortista de Mazar-i-Sharif e que ele havia sido interrogado por norte-americanos. El-Zayat afirmou que forças no Afeganistão estavam buscando um irmão de Ahmed, Mohammed Abdel-Rahman, que também se encontra no país. Uma autoridade dos EUA disse em Washington que a Aliança do Norte havia capturado Ahmed, mas não havia indicações de que ele teria sido entregue aos norte-americanos. A autoridade disse que Ahmed é um importante líder da Al-Qaeda. El-Zayat negou que Ahmed pertença à rede terrorista liderada por Osama bin Laden. Um terceiro irmão, Abdullah, que vive no Cairo, afirmou à Associated Press que Mohammed havia ligado do Afeganistão no mês passado para dizer que a Aliança do Norte havia capturado Ahmed. Ele afirmou que não mais teve notícias dos dois irmãos. "É muito difícil conseguir informações de lá. Não existem meios de comunicação", disse. O advogado el-Zayat disse que obteve informação sobre a captura e o interrogatório de Ahmed de um ativista islâmico em Londres. Também foi-lhe dito que Ahmed havia sido torturado durante os interrogatórios. Ahmed, 28 anos, Mohammed, 29, e Abdullah são filhos de Omar Abdel-Rahman, o clérigo cego de 63 anos considerado o líder dos militantes islâmicos egípcios. Ele foi condenado à prisão perpétua por conspirar para assassinar o presidente egípcio Hosni Mubarak e explodir cinco marcos da cidade de Nova York, incluindo o prédio da ONU. Os responsáveis pelo atentado de 1993 contra o World Trade Center teriam comparecido a palestras dele. Leia o especial