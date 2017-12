Filho diz esperar recuperação total de Fidel Castro O filho do líder cubano Fidel Castro disse nesta quinta-feira prever a recuperação total de seu pai, afastado do poder desde julho de 2006 devido a uma cirurgia intestinal. "Acreditamos que pouco a pouco o camarada Fidel verá a total recuperação pela qual todo o povo cubano e os revolucionários do mundo anseiam", disse Fidel Castro Diaz Balart. Fidel, de 80 anos, no poder desde 1959, transferiu em 31 de julho suas atribuições ao irmão Raúl devido a uma cirurgia. Não é visto em público desde então - apenas em fotos e vídeos -, e seu estado é tratado como segredo de Estado. Em imagens divulgadas há duas semanas junto ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, Fidel parecia ter recuperado parte do peso, mas permanecia com aspecto frágil. Falando na feira anual do livro de Havana, "Fidelito" repetiu as recentes avaliações otimistas sobre a saúde do seu pai, inclusive a feita na semana passada por seu tio Raúl, segundo quem a recuperação é gradual, mas constante. "É a mesma percepção que eu tenho", disse o filho de Fidel, de 57 anos, físico nuclear formado na extinta União Soviética. A versão mais corrente é de que Fidel teve uma diverticulite (inflamação do intestino grosso) e sofreu complicações durante a cirurgia. Muitos observadores acham que ele jamais terá condições de assumir o poder novamente. O presidente da Assembléia Nacional, Ricardo Alarcón, disse na terça-feira que Fidel se recupera "muito bem", mas não deu indicações de se e quando o veterano líder comunista voltará à vida pública.