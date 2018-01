Filho do fundador da Nike morre em El Salvador O filho mais velho de Phil Knight, o fundador da Nike, morreu este fim de semana durante uma viagem a El Salvador. Matthew Knight, de 34 anos, mergulhava em um lado de Ilopanga, perto de San Salvador, quando foi vítima de um acidente, no domingo, informou um porta-voz da empresa em Portland (EUA). Não há detalhes sobre a causa do acidente.