Filho do fundador da rede afegã Haqqani pode estar morto A agência de inteligência do Afeganistão informou que seus agentes confirmaram que o filho do fundador da poderosa rede militante Haqqani foi morto. O porta-voz da agência, Shafiqullah Tahiri, disse neste domingo que Badruddin Haqqani foi morto em um ataque aéreo no Paquistão. Ele afirmou que o ataque foi realizado na semana passada, sem dar mais detalhes. Tahiri também não confirmou se as fontes da agência viram o corpo.