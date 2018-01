Filho do líder chinês Mao Zedong morre aos 84 anos Mao Anqing, último filho conhecido de Mao Zedong, que fundou o regime comunista na China, morreu nesta sexta-feira, 23, aos 84 anos, segundo informações da agência de notícias China News. No entanto, a agência não divulgou a causa da morte. Anging, que não teve nenhuma participação no governo chinês, sofria de problemas psiquiátricos e acredita-se que ele passou muito tempo de sua vida adulta em hospitais. Mao Anqing nasceu em 1923 e é o segundo filho do primeiro casamento de Mao, com Yang Kaihui, quando eles ainda eram ativistas. Yang foi executada em 1930 pelo governo nacionalista que comandava na época. Em 1936, Anqing e seu irmão mais velho, Anying, foram enviados a Paris e depois a Moscou. Eles voltaram à China em 1947 antes da vitória comunista na guerra civil de 1949. Mao Zedong teve ainda duas filhas, Li Na e Li Min. Rumores dizem que ele teve outros filhos, mas nenhum foi encontrado. Mao Anying foi morto na guerra da Coréia em 1950. Já Mao Zedong faleceu em 1976.