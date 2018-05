Filho do multibilionário Madoff é encontrado morto em NY

Mark Madoff e seu irmão, Andrew, estavam sob investigação, mas não foram formalmente acusados no caso do esquema de crime financeiro que levou seu pai à prisão. Bernard Madoff cometeu fraudes de bilhões de dólares e cumpre uma pena de 150 anos na Carolina do Norte.

Mark e Andrew Madoff trabalhavam numa área de operação da empresa do pai que não estava diretamente envolvida no esquema de pirâmide. As informações são da Associated Press.