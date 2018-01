Filho do presidente sul-coreano é detido por corrupção A menos de duas semanas do início da Copa do Mundo de 2002, um dos filhos de Kim Dae-jung, presidente da Coréia do Sul, foi detido pela acusação de ter recebido cerca de US$ 800 mil em subornos para favorecer uma empresa controvertida na concessão de uma agência de apostas esportivas. Kim Hong-gul, um deputado de 37 anos e filho do presidente, reconheceu durante um extenso interrogatório que recebeu dinheiro de dois doadores, mas negou ter utilizado sua influência para consegui-lo. A prisão do terceiro filho do presidente, e as prováveis detenções do primeiro e do segundo, constituem outro grande escândalo de corrupção e um duro golpe para Kim Dae-jung. Sua popularidade nunca esteve tão baixa. Recentemente, Kim perdeu o cargo de presidente do Partido Democrático do Milênio, fundado por ele, e foi desfiliado da agremiação política.